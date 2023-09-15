تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

يستضيف ملعب ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة، و وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع : محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

وسط الملعب : مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم : محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

تصريحات كولر بشأن السوبر الأفريقي

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».