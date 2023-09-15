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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن قائمة الموسم الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن النادي الإسماعيلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد .
وأنهى الجهاز الاداري للفريق  بالنادي الاسماعيلي اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق  ، وذلك بعد ان نجح المهندس نصر ابو الحسن رئيس مجلس الادارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الاسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع  جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ .
وكانت الجلسة تدور حول أزمة النادي الإسماعيلي والتي كانت عائقاً أمام انتهاء النادي من تسجيل قائمة اللاعبين .
و جاءت قائمة الاسماعيلي لخوض منافسات الموسم الجديد كالتالي..

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