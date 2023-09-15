السوبر الأفريقي.. موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ينتظر عشاق الكرة العربية والأفريقية مواجهة كأس السوبر الأفريقي التي ستجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تنطلق صافرة بداية أحداق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في إطار كأس السوبر الأفريقي، مساء اليوم الجمعة عند دقات التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

تصريحات كولر ..

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».