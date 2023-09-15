مدير الكرة بإنبي يهاجم عامر حسين ويكشف سر عداءه للنادي (فيديو)

هاجم محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا أنه يكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إنه وافق على نقل مباراة نادي السد بأسوان أمام الأهلي إلى القاهرة، بينما رفض طلب إنبي، مطالبا المعاملة بشفافية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.

وأشار إلى حذف عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي من جروب واتساب الخاص بالتواصل بين الأندية والاتحاد بتعليمات من عامر حسين ما يعد إهانة كبيرة للنادي البترولي.

وأكد أن نادي إنبي لن يقبل الإهانة مرة أخرى من اتحاد الكرة، متابعا: “تاريخنا كبير ومشرف ودعمنا كل المنتخبات الوطنية بالعديد من للاعبين المميزين”.

سر عداء عامر حسين لإنبي



وأشار إلى أن سبب التربص الشديد بالفريق البترولي، هو رفض رئيس النادي طلب عامر حسين، بالتوصية على أحد اللاعبين بقطاع الناشئين.

وأوضح أن اللاعب مواليد 2011 وجرى استبعاده من فريق الناشئين ضمن مجموعة من اللاعبين الآخرين ولكن عامر حسين توسط لإعادة ضم اللاعب مرة أخرى للفريق.

وأكد أن قطاع الناشئين بالفريق البترولي مميز للغاية وله نظام وقواعد، ولا أحد يمكنه أن يجبر النادي على تقييد لاعب بعينه، مضيفًا أن أيمن الشريعي رئيس النادي تواصل مع عامر لشرح موقف اللاعب ولكنه لم يستجب له وتجاهل الرد عليه.

