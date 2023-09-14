أحمد سعيد يحتفل ببطولة أفريقيا للطائرة

بعد إجراء عملية الرباط الصليبي..

أجرى أحمد سعيد نجم المنتخب الوطني لكرة الطائرة جراحة الرباط الصليبي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا التي توج الفراعنة بلقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1 خلال النسخة التي استضافتها مصر وانتهت منافساتها أمس.

وتعرض سعيد للإصابة مع بداية الشوط الثاني من مباراة النهائي، وتم نقله للمستشفى على الفور.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، على سرعة إجراء عملية الرباط الصليبي للاعب في إحدى المستشفيات الخاصة بالمعادي.

وعقب إجراء العملية اليوم الخميس حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد والعميد تامر بيبرس عضو مجلس الإدارة واللاعبين أحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد على الاحتفال بالكأس مع سعيد الذي لم يستطع استكمال المباراة أو الاحتفال مع اللاعبين.

وتواجد أيضًا سامح ظلام وأحمد سعودي من الجهاز الطبي والبرازيلي روجيريو أفيلار جيديس مدرب الأحمال.

وتوج سعيد بجائزة أفضل ضارب مركز 4 في البطولة وتسلمها بدلا منه محمد عسران.

كان قد توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية في النسخة التي اختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/22)،( 25/18)،(25/20 ), (25/22).

و نجح منتخب رجال الطائرة في حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره ، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول في فورمة المباريات.