قنوات واتساب جاهزة لوقت الذروة

يعد تطبيق واتساب WhatsApp واحدًا من أكثر تطبيقات المراسلة شهرةً على الإطلاق، ولكن مشكلتنا الأكبر كانت عدم وجود بعض الميزات التي تبعده عن تطبيقات مثل Telegram وDiscord، على الرغم من شعبيته بين المستخدمين. كان العام الماضي مليئًا بالتحديثات، وواتساب يكتسب المزيد من التقدم. أعلنت Meta للتو عن الإصدار العالمي لميزة القنوات، مما جعل المنصة مناسبة للبث بشكل ملائم.



يجب عدم الخلط بينه وبين المجتمعات التي تعمل كمظلة لمحادثات جماعية موضوعية متعددة تتقاسم موضوعًا مشتركًا، فالقنوات عبارة عن ميزة مراسلة من واحد إلى عدة. إنه مصمم للعلامات التجارية والمشاهير والمؤسسات والفنانين والقادة وحتى فرقك الرياضية المفضلة، حتى يتمكنوا من مشاركة التحديثات الدقيقة مع جمهور واسع. على الرغم من أن إنشاء القنوات ليس متاحًا للجميع، إلا أن تطبيق WhatsApp يسمح الآن للمستخدمين في 150 دولة بمتابعة القنوات التي تهمهم.

بدأت القنوات صغيرة، واقتصرت على كولومبيا وسنغافورة فقط في يونيو من هذا العام. وفي الشهر التالي، قام واتساب بتوسيع القنوات لتشمل تسع دول في المجموع. والآن، أصبح متاحًا على نطاق واسع، مع ميزات مثل تفاعلات الرموز التعبيرية التي تسمح للمتابعين بالتفاعل مع الرسائل التي يشاركها المسؤولون، والتي تسمى التحديثات. يمكنك النقر مع الاستمرار على رسالة لاختيار تفاعل رمزي، تمامًا كما تفعل مع رسالة في محادثة WhatsApp عادية.

يمكنك أيضًا إعادة توجيه الرسائل من القنوات إلى الدردشات الجماعية والمحادثات مع جهات الاتصال الخاصة بك. سيرى المستلمون المحتوى ورابطًا للتحقق من القناة بأنفسهم. تساعد هذه الميزة على اكتشاف القنوات، ومن المفترض أن تساعد الميزة على اكتساب الشعبية بسرعة. يسهل تطبيق WhatsApp أيضًا فصل القنوات - حيث تظهر القنوات التي تتابعها في قسم منفصل، بعيدًا عن محادثاتك. يمكنك أيضًا الحصول على الكثير من الخيارات لتصفية الموجز أيضًا، بحيث ترى أحدث القنوات في الأعلى، تلك التي لديها أكبر عدد من المتابعين. افتراضيًا، يقوم WhatsApp بتصفية القنوات حسب البلد، بحيث تظهر القنوات المحلية الخاصة بك أولاً. إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى رسالة ما، فمن المفترض أن يكون العثور عليها أسهل باستخدام هذه الميزة.



نأمل أن يخبرك تطبيق WhatsApp عندما تكون القنوات متاحة لك، لأن طرحها قد يكون تدريجيًا. على أية حال، يتخذ التطبيق الإجراءات الكافية لحماية التفاصيل الشخصية لمسؤولي كل قناة ومتابعيها. يعد WhatsApp بأنه سيضيف المزيد من الميزات ذات الصلة في الأشهر المقبلة، مثل دعم تحرير التحديثات (للمسؤول فقط). قريبًا، يمكنك إنشاء قناتك الخاصة أيضًا.