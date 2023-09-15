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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث انقلاب أتوبيس يُودى بحياة شخصين وإصابة 44 على طريق الساحل الشمالي

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة وأصيب 44 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق الساحل الشمالي الدولي.

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إصابة سيدة في حادث سير بالعريش

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مستشفى العريش يستقبل سيدة أصيبت في حادث سير


 

 وفور تلقي البلاغ بوقوع حادث انقلاب الأتوبيس السياحي بالكيلو 58 بطريق الساحل الشمالي الدولي تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف.

وجرى ونقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، حيث توفي اثنين من المصابين فور وصولهم إلى المستشفى.

ويتم حاليا تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزي.

وفي وقتٍ سابق، توفى شاب وأصيب 3 آخرين، نتيجة دهسهم أسفل عجلات سيارة مسرعة، وتم ضبط قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة إدارة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في شارع النيل جنوب الجيزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي، يقودها صاحب شركة، اصطدم بـ4 شباب، بينهم فتاة، مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وفارق أحدهم الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ويتلقى 3 أخرون العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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