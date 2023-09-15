حادث انقلاب أتوبيس يُودى بحياة شخصين وإصابة 44 على طريق الساحل الشمالي

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة وأصيب 44 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق الساحل الشمالي الدولي.

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وفور تلقي البلاغ بوقوع حادث انقلاب الأتوبيس السياحي بالكيلو 58 بطريق الساحل الشمالي الدولي تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف.

وجرى ونقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، حيث توفي اثنين من المصابين فور وصولهم إلى المستشفى.

ويتم حاليا تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزي.

وفي وقتٍ سابق، توفى شاب وأصيب 3 آخرين، نتيجة دهسهم أسفل عجلات سيارة مسرعة، وتم ضبط قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة إدارة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في شارع النيل جنوب الجيزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي، يقودها صاحب شركة، اصطدم بـ4 شباب، بينهم فتاة، مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وفارق أحدهم الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ويتلقى 3 أخرون العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.