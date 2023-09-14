صندوق البيئة السعودي يطرح وظائف شاغرة بالرياض

طرح صندوق البيئة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة، وذلك للعمل بمدينة الرياض.

وظائف صندوق البيئة السعودية

وأوضح صندوق البيئة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) أنه بحاجة لشغل وظيفة سكرتير تنفيذي، لتولي العديد من المسؤوليات منها:

تقديم المساعدة في العمليات الإدارية المرتبطة بالقسم أو الوظيفة.

القيام بالأعمال المكتبية المتنوعة، مثل التجميع، والترتيب، والتصفية، وتوزيع واسترجاع المستندات والبريد.

كتابة المراسلات، الخطابات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

تطوير وتجميع البيانات والتقارير بما في ذلك الرسوم البيانية والجداول والمخططات البيانية، والعروض المتعلقة بالعمليات وأهداف الأعمال.

استقبال الزوار بطريقة ودية واحترافية.

شروط التقديم على وظائف صندوق البيئة

وحدد الصندوق عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف الشاغرة ومنها:

درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية، تخصصات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها. مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية. إتقان استخدام مايكروسوفت أوفيس (Outlook، Word). القدرة على التكيف مع جدول عمل متغير بشكل كبير. الإلمام الجيد بجميع منتجات مايكروسوفت أوفيس. القدرة على العمل بشكل مستقل والرغبة في العمل مع الزملاء لضمان الدعم الإداري المتسق والفعال.

صندوق البيئة السعودي

يشار إلى أن صندوق البيئة السعودي يهدف إلى:

المساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد.

توفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية.



فيما تأسس صندوق البيئة السعودي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [416] وتاريخ 19 / 7 / 1440 هـ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مدينة الرياض.