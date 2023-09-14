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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدرسة المنيل القومية تقيم حفلها السنوى بدار الأوبرا بحضور قيادات التعليم بالقاهرة والجيزة (صور)

حفل مدرسة المنيل
حفل مدرسة المنيل القومية

أقامت مدرسة المنيل القومية حفلها السنوى الليلة بدار الأوبرا فى حضور قيادات التعليم بالقاهرة والجيزة على رأسهم محمد عبد الهادى القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

كما حضر الحفل اللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، والدكتور عصمت الطوخى مدير عام إدارة تعليم مصر القديمة ومدير  إدارة التعليم الخاص.

وحضر عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات ومديرى المدارس القومية من بينها مدارس أسماء فهمى القومية ومدرسة 6 أكتوبر القومية ومدرسة ليسيه باب اللوق  ومدرسة بورسعيد ومدرسة المعادى وقيادات المعاهد القومية  

شمل الحفل فقرات فنية مميزة واستعراضات قدمها أبناء المدرسة حازت إعجاب الحضور.

ووجه الحضور التحية للمستشار وليد سيد رئيس مجلس إدارة المدرسة، وعايدة ابراهيم مدير عام المدارس على الجهد المبذول والإعداد الجيد للحفل.


 

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