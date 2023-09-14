تعليق جديد من نانسي بيلوسي حول ترشحها لانتخابات الكونجرس الأمريكي (شاهد)

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة "نانسي بيلوسي"، نفسها بأنها "زاحف من ذوات الدم البارد" خلال لقاء على قناة "سي إن إن"، حول ترشحها لانتخابات الكونجرس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وقالت بيلوسي: "أنا لست طفلة طيبة. أنا أكثرَ زاحفٌ من ذوات الدم البارد، وعازمة على الفوز في الانتخابات".

وقد أعلنت بيلوسي (83 عاما) الأسبوع الماضي عزمها الترشح لإعادة انتخابها لعضوية الكونغرس، وكانت قد ظهرت لأول مرة في مجلس النواب عام 1987، وفي عام 2003، أصبحت بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية.

ومن 2007 إلى 2011 ومن 2019 إلى 2023، شغلت منصب رئيسة مجلس النواب في الكونغرس، وفي يناير من هذا العام، عادت هذه السياسية لمنصب عضوة عادية في الكونغرس، بعد فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

نانسي بيلوسي تعتزم الترشح لإعادة انتخابها في مجلس النواب الأمريكي

أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة "نانسي بيلوسي"، البالغة من العُمر 83 عامًا، نية الترشح لإعادة انتخابها كنائبة عن كاليفورنيا، وهي تحتفظ بنفوذ كبير في الكابيتول هيل الذي تشغل مقعدًا فيه منذ العام 1987، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت بيلوسي التي تعتبر شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، اليوم الجمعة، على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع"، مشيرة إلى أنّه "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

إعلان بيلوسي

وجاء إعلان بيلوسي في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عامًا.

هذا وكانت بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب. وفي نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".