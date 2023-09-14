السعودية تكشف عن قرارات جديدة من رئاسة الحرمين بشأن صلاة الجمعة

اتخذت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قرارًا برفع جاهزيتَها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمُقدمة للمُصلين والقاصدين والمعتمرين، غدًا الجمعة، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الخميس.

قطاعات المنظومة الدينية

من جانبه؛ شدد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع جميع قطاعات المنظومة الدينية؛ علي تعضيد الخدمات الدينية غدًا الجمعة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.

ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام. (رابط)

كما أنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها، لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًّا.