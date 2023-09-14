قوات حفظ السلام الروسية تُسجّل انتهاكين لوقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرة تفصيلية لأنشطة قوة حفظ السلام الروسية في المنطقة، أن شخصًا أُصيب بجروح نتيجة انتهاكين لوقف إطلاق النار تم تسجيلهما خلال اليوم الماضي في منطقتي مارتاكيرت ومارتوني في ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

ونقلت تاس، عن الوزارة قولها"تم تسجيل انتهاكين لوقف إطلاق النار. ولم تقع إصابات في منطقة مارتاكيرت، وأصيب جندي من تشكيل مسلح لناجورنو كاراباخ نتيجة القصف في منطقة مارتوني".

وذكرت النشرة أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية بمشاركة الأطراف الأذرية والأرمينية تجري تحقيقا في هذه الأحداث.

وقالت الوزارة إنه من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع وقوع حوادث محتملة، يتم الحفاظ على التواصل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا.

موسكو تُحبط محاولة أوكرانية لمُهاجمة سفينة حربية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان: " في 14 سبتمبر، حوالي الساعة 16:30 مساء، حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" بقارب مسير في البحر الأسود. فتم تدمير زورق العدو المسير بنيران السفينة".

زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها اليوم. حيث دمر الجيش الروسي خمسة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت تحاول مهاجمة السفينة "سيرغي كوتوف".