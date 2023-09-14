النيابة تأمر بحبس المتهمين بسرقة مقاول في الهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين بسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه من رجل أعمال، يعمل في مجال المقاولات بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من مقاول باكتشافه سرقة مبلغ مالي 3 ملايين جنيه من داخل منزله.

وأقر مقدم البلاغ أن تلك الأموال كام محتفظا بها داخل منزله لإنفاقها في مجال عمله بالمقاولات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وإعادة المبلغ، وعرضهم على جهات التحقيق التي قررت حبسهم.

التحقيقات: مشاجرة قنا بسبب لهو الأطفال راح ضحيتها عامل

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية، وتبين أن لهو الأطفال السبب وأسفرت عن وفاة ملابسات عامل وإصابة شقيقه.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم (عامل ، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقيام الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب في الهرم



ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب رجل أعمال بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص في أكتوبر

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهمين بإنهاء حياة أجنبي في أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مستأجر الشقة محل البلاغ ، وصديقه "يحملان جنسية إحدى الدول".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال جروب بتطبيق الواتس آب "خاص بالمنطقة محل إقامتهم" وإتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد استدراجه وسرقته ، وحال حضوره غافله المتهم الثانى وقام بإيثاقه بإستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين عُثر عليهما بمحل الواقعة فأوديا بحياته وإستوليا منه على مبلغ مالى - 2 هاتف محمول وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.