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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شاب يروج للسياحة المصرية عن طريق الأكل

أكلات شعبية
أكلات شعبية

جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية بتهدف الترويج للسياحة المصرية حيث تتبنى الحكومة خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي؛ من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028، حيث تسعى للاستفادة من حملات الترويج للمشاهير من فنانين ولاعبين وشخصيات عامة والبلوجر المشهورين عربيًا وعالميًا. 

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سياحة الأكل المصرى

ضمن هؤلاء البلوجر كابتن أحمد البدري، الذي يقدم منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الترويج لسياحة الأكل المصري في دول عربية هو ما يلاقي تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الخليج.

"البدري" يقدم دائما محتوى هادف وخفيف على المتابع بكل مكان يذهب اليه سواء بمصر او دول الخليج او اوربا وخير من يمثل مصر في كل مكان يذهب اليه.

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الأكلات الشعبية المصرية

وينشر الشاب المصري مقاطع مصورة على صفحته على انستجرام خلال تناوله الأكلات الشعبية المصرية للترويج لسياحة الطعام هذا فضلا عن استخدام الامثال الشعبية التراثية في المقاطع القصيرة التي ينشرها.

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