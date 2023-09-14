تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

جدد قاضي المعارضات بالمطرية، حبس 3 أشخاص متهمين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون بدائرة قسم الشرطة، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار.

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، مُستغلين كون العقار خاليا من السكان بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.