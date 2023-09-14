ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 8 الثامنة
ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 8 الثامنة
ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 8 الثامنة، تحدثت الفنانة الشابة داليا شوقي، عن الأداء الباهر الذي حققتها في مسلسل «سفاح الجيزة»، بطولة النجم أحمد فهمي، وتصدرها التريند، وذلك عقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة.
في الحلقات الماضية من المسلسل، شهدنا مواجهة حادة بين السفاح جابر ووالدته، حيث اتهمته والدته بتورطه في اختفاء فادية وجمال السائق وزوجته. كانت هذه المواجهة مؤثرة حيث صفعت والدته السفاح دون أن ينكر أو يعترف بالاتهامات الموجهة إليه.
ما زال السفاح في محاولة يائسة لبيع مصنع الحاج سيد، ولكن تم اكتشاف أوراقه ومذكراته الخاصة، مما دفع بالفنان أحمد فهيم لإرسال هذه الأوراق إلى أحد الضباط للتحقق من هويته. تم الكشف في النهاية أن السفاح مطلوب للعدالة، ويتجمع الأدلة ضده أمام الضابط حازم، الذي يكتشف هويته الحقيقية كيوسف يحيى.
من المثير أيضًا كشف الحلقة عن الواقع المؤلم لعلاقة السفاح بزينة، حيث كان يعتقد أنها تحبه بشدة، بينما كانت زينة تمقته وتتمنى الموت بدلاً من أن تكون معه، ما أسفر عن كشف الحقيقة الكاملة لعلاقتهما أثناء فترة احتجازها في المنزل الريفي.
وتدور أحداث مسلسل «سفاح الجيزة»، في إطار مثير وغامض، والعمل مأخوذ عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.
مشهد قتل فاطمة في سفاح الجيزة
وكان مشهد قتل فاطمة زوجة جابر الذي يلعب دوره النجم أحمد فهمي من المشاهد التي تصدرت التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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والذي بدأ في الحلقة الأولى لمسلسل سفاح الجيزة بمناقشة عنيفة بين جابر وفاطمة التي تتهمه فيها بعدم المسؤولية.
ومن كثرة استفزازها له، قام جابر بقتلها ومن ثم وضعها في ثلاجة المنزل، ليقوم بعد ذلك بطهي طاجن البطاطس بعرق الفلتو.
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8 والأخيرة
ساعات قليلة وتنطلق حلقة جديدة من سفاح الجيزة والتي تشهد أحداث في غاية الأهمية ينتظرها الجمهور بفارغ من الصبر كل أسبوع، وفي الحلقة الأخيرة من المسلسل سوف يتم تتبع سفاح الجيزة عندما أخبرته أمه أنها تريد أن يأتي إليها لكي يتم وضع كمين داخل المنزل للقبض عليه والاعتراف عن جرائمه وما الذي دفعه لفعل ذلك، يجسد البطولة أحمد فهمي بالتعاون مع صلاح عبيد الله وميمي جمال وداليا شوقي وركين سعد وباسم سمرة.
موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الأخيرة
- لم يعرض مسلسل سفاح الجيزة حتى الآن على أي قناة فضائية، لكن يتم عرض مسلسل سفاح الجيزة على منصة شاهد vip.
- يعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع.
- يتكون المسلسل من 8 حلقات فقط وكل اسبوع يتم عرض حلقتين تم طرح 6 حلقات.
- اليوم الخميس الموافق 14-9-2023 يتم عرض الحلقة السابعة والثامنة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
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