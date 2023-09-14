تعالج القشرة.. طريقة استخدام ماسك الحلبة الفعال

تتعدد الوصفات الطبيعية التى تقوم بعلاج قشرة الرأس الدهنية، إلا أن الحلبة من أبرز الوصفات التى تقوم بذلك بالإضافة لفوائدة المختلفة على الشعر، وفيما يلي سنعرض لكم طريقة تطبيق بذور الحلبة على الشعر لمنع ظهور القشرة مرة آخرى وعلاج فروة الرأس.





طريقة استخدام بذور الحلبة لعلاج القشرة الدهنية

-أحضري كمية كافية من بذور الحلبة.

-انقعي بذور الحلبة في الماء الدافئ لمدة يوم كامل، ثم اطحنيها في الخلاط حتى تحصلين على عجينة ناعمة.

-طبقي الخليط على فروة الرأس واتركيه 30 دقيقة قبل الشطف.

-كرري الاستخدام حتى مرتين في الأسبوع.