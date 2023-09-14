القبض على عاطلين بـ 150 جراماً من الشابو

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة في محافظة الدقهلية في ضبط عاطلين وبحوزتهما 150 جراما من مخدر الشابو حال قيامهما بترويجها على عملائهما بنطاق الدائرة.

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وجاء ذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي وجرى إحالتهما للنيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنتها وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من :"لؤى.ا.ع.م"،23 عاما، عاطل ومقيم شارع الاتوبيس الجديد،و"يوسف.ي.ف."،23 عاما، عامل ومقيم منطقة كفر البدماص بنطاق قسم ثان المنصورة وبحوزتهما 150 جرام لمخدر الشابو، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.