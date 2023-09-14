مقارنة رقمية بين راموس وبيكيه أساطير دفاع ريال مدريد وبرشلونة

لسنوات عديدة وضعت الجماهير الإسبانية، الثنائي سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه في موضع مقارنة، نظرًا للتألق والإسهامات الكبيرة التي قدموها خلال العقد الذهبي وصناعة المجد مع ريال مدريد وبرشلونة تارة ومع المنتخب الإسباني في أخرى.

ظهر راموس وبيكيه في توقيت واحد على الساحة الكروية في إسبانيا، إلا أن الأول بدأ رحلته مبكرًا مع ريال مدريد بعد انضمامه في 2005 قادما من إشبيلية، في حين بدأ الثاني مشواره مع برشلونة فعليا بعد ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين يدافع الثنائي عن قميص قطبي الكرة الإسبانية حتى صيف 2021 حينما وضع راموس نهاية قصته مع الملكي وخوض تجربة جديدة في فرنسا، ولازلت تستمر رحلته مع إشبيلية في الموسم الحالي، بينما أسدل بيكيه الستار عن مشواره الكروي بالاعتزال قبل نهاية الموسم الماضي بأسابيع قليلة.

المقارنة الدائمة بين راموس وبيكيه جعلت التنافس بينهما قويًا على مستوى الأرقام والإحصائيات داخل الملعب في العقد الذهبي، لذا نستعرض أرقام الثنائي في السطور التالية.

تشير الأرقام إلى تفوق نسبي لصالح راموس على مستوي المباريات التي خاضها والمعدل التهديفي بينما تقف بجانب بيكيه على مستوى عدد البطولات التي حققها.

958 مباراة هي حصيلة سيرجيو راموس حتى الأن بقميص الأندية التي مثلها، سجل خلالهم 133 هدفا وساهم في التتويج بـ 28 بطولة مختلفة، في المقابل لعب بيكيه 769 مباراة وسجل 63 هدفا وأحرز 37 لقبًا.