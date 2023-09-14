محمد جرين: تربو تُخطط لنقل تجربتها للخليج

أكد محمد جرين، رئيس القطاع التجاري بشركة تربو Turbo، أن شركته تسعى للاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته في السوق المصري، وتُخطط حالياً لنقل تجربتها المتميزة لمنطقة الخليج العربى، كما تعتزم الشركة تقديم خدمات التدريب والاستشارات الفنية للشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية لمساعدتها على توسيع أعمالها وتقديم خدمات داعمة للمتاجر وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية.

أضاف أن الشركة استحوذت خلال العام الحالي على شركة X-ZONE لتطوير الأعمال وتقديم الخدمات التسويقية، كما استثمرت تربو في شركة Stox لخدمات التخزين وذلك كخطوة لبناء نظام دعم متكامل للتجار وشركات التجارة الالكترونية وتحقيقا لرؤيتها التي تطمح بأن تصبح تربو شريان الحياة للتجارة الالكترونية في العالم.

أشار إلى أن تربو Turbo تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع اللوجستيات في مصر، من خلال تبني استراتيجية مركزية العميل والمرونة في تلبية إحتياجاته.



أعلنت شركة تربو عن تحقيقها نموًا ملحوظًا في قطاع خدمات الشحن ووصولها إلى مستوى استدامة مذهل، حيث تعد تربو اليوم واحدة من أكبر شركات الشحن في مصر والأكثر أنتشاراً، من خلال 65 مركز منتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

تمتلك تربو Turbo أكثر من 500 كابتن معتمد لخدمة أكثر من 3,000 عميل فعال وتلبية احتياجاتهم في مجال الشحن المحلي والدولي، ويعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية.

من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومراقبة حالة التسليم، حيث يتيح النظام للعملاء تقديم طلبات الشحن وترتيب توصيل الطرود بسرعة وسهولة.

وتركز استراتيجية تربو Turbo على توسيع حجم أعمالها بالسوق المصري وجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتراوح متوسط ​​تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط ما بين 10 الي 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط ​​وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.

وتشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة.





