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الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يخسر من سلوفينا في ثمن نهائي البحر المتوسط

منتخب سيدات الطائرة
منتخب سيدات الطائرة الشاطئية

خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب سلوفينا بنتيجة أشواط 2-0، في إطار مباريات ثمن نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون في اليونان 2023.

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يخسر من سلوفينا

وجاءت نتيجة الأشواط بين منتخب سيدات الطائرة الشاطئية بـ 21-16 في الشوط الأول ونتيجة 21-14 في الشوط الثاني.

وكان منتخب سيدات الطائرة الشاطئية قد تأهل لدور ثمن نهائي بطولة البحر المتوسط، بعد خوض لقائين في دور المجموعات شهدت الخسارة من فرنسا والفوز على إسبانيا وتأهل منتخب السيدات لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

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