الداخلية السعودية تُصدر بيانًا عاجلاً حول إعدام مُتهم

أصدرت "وزارة الداخلية السعودية"، بيانًا عاجلاً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بمواطن قتل شخصًا بإطلاق النار عليه، في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت وكالة "واس"، مساء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما".

الجهات الأمنية

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، يوم الخميس بتاريخ 29 صفر 1445 هجري الموافق 14 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيرَه".