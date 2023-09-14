اتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي مؤقتا بعد تخطي الأخدود

صعد اتحاد جدة إلى صدارة الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الصعب على الأخدود بهدف نظيف في الجولة السادسة من المسابقة.

وكان الهلال يتقاسم الصدارة مع التعاون قبل فترة التوقف الدولي برصيد 13 نقطة، إلا أن الاتحاد بفوزه على الأخدود رفع رصيده إلى 15 نقطة ويتصدر بشكل مؤقت منتظرا ما ستسفر عنه بقية النتائج.

وسيلعب الهلال مع الرياض غدا الجمعة، بينما يستضيف الأهلي منافسه التعاون يوم السبت المقبل، والنصر يحل ضيفا على الرائد.

وقبل انطلاق الجولة السادسة من دوري المحترفين يمتلك فريق الاتحاد أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 15 هدف، بينما يمتلك فريق التعاون أقوى خط دفاع بهدفين فقط في شباكه حتى الآن، ويمتلك نادي الشباب أضعف خط دفاع بـ 12 هدف سكن شباكه.

وحتى الآن فإن فريقي الهلال والتعاون هما اللذين لما يتعرضا لأي هزيمة في المسابقة، ويمتلك فريق الطائي أضعف خط هجوم في البطولة بهدفين، وأصبح نادي الاتحاد الأكثر خروجًا بالشباك النظيفه بـ 4 مباريات.

يحتل الهلال المركز الأول في الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي نادي التعاون في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أزرق الرياض.