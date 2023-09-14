عبدالله يوسف: نستهدف الوصول إلى 300 فرع لتربو بنهاية 2025

استعرض عبدالله يوسف، الشريك المؤسس والمدير العام بشركة تربو نجاح الشركة في مصر، قائلاً: "على مدى 7 سنوات نجحنا في تقديم الدعم لعملائنا بأكثر من 65 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما جعل Turbo هي الأسرع في شحن وتوصيل الطرود لأي مكان بمصر حتى منطقة شمال سيناء (العريش - الشيخ زويد) وغيرها من المناطق الحدودية والساحلية.



أشار يوسف إلى أن تربو تسعى إلى زيادة عدد الفروع لتصل إلى 300 فرع بنهاية 2025 بطاقة استيعابية تصل الى 3000 مركبة بهدف تقديم خدمات شحن مميزة بجودة عالية وأقل فترة توصيل.

أشار إلى أن الشركة نجحت في تصميم وتحقيق نظام شحن أكثر احترافية وسهولة في الوصول من خلال توفير تطبيقين على الهواتف المحمولة لتسهيل الحصول على خدمات الشركة هما (تطبيق البائع وتطبيق كابتن التوصيل)، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع المثالية المتوفرة على مدار الساعة".



أعلنت شركة تربو Turbo، الشركة المصرية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية، عن تحقيقها نموًا ملحوظًا في قطاع خدمات الشحن ووصولها إلى مستوى استدامة مذهل، حيث تعد تربو اليوم واحدة من أكبر شركات الشحن في مصر والأكثر أنتشاراً، من خلال 65 مركز منتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

تمتلك تربو Turbo أكثر من 500 كابتن معتمد لخدمة أكثر من 3,000 عميل فعال وتلبية احتياجاتهم في مجال الشحن المحلي والدولي، ويعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية.

من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومراقبة حالة التسليم، حيث يتيح النظام للعملاء تقديم طلبات الشحن وترتيب توصيل الطرود بسرعة وسهولة.

وتركز استراتيجية تربو Turbo على توسيع حجم أعمالها بالسوق المصري وجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتراوح متوسط ​​تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط ما بين 10 الي 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط ​​وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.

وتشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة.