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الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 فوائد للتين تحميك من الأمراض.. غني بالكالسيوم والألياف

بوابة الوفد الإلكترونية

التين من الفواكه التي يحبها الكبار والصغار، كما أنه له دور كبير في الوقاية من فقر الدم بالإضافة لفوائده المذهلة للوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.

 


فوائد التين للجسم

 1- تعزيز صحة العظام

 يعزز التين صحة العظام، نظرًا لأنه غني بالكالسيوم، وبالتالي فإنه يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الكسور.

 

 2- الوقاية من سرطان القولون

قد يسهم التين في الوقاية من الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وأبرزها سرطان القولون.

 

 3- تنظيم مستويات ضغط الدم

 يساعد التين على تنظيم مستويات ضغط الدم، نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم.

 

 4- علاج الإمساك

 يستخدم التين في علاج الإمساك، بسبب احتوائه على الألياف الغذائية والسليلوز.

 

فوائد التين لمرضى فقر الدم

 التين واحد من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، حيث كان يستخدمه الناس منذ القدم كعامل مساعد في علاج بعض الحالات المتعلقة بالغدد الصماء والجهاز التناسلي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما أنه مفيد لمرضى فقر الدم، حيث إن ثماره غنية بالحديد، ومن ثم فإن تناوله قد يمد الجسم بالحديد، فيقضي على الأنيميا الناتجة عن نقص هذا العنصر.

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