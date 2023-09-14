الزمالك يخوض مرانه الختامي صباح الجمعة استعدادًا لـ أرتا سولار

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي للفارس الأبيض في دولة تنزانيا، في العاشرة صباح غدا الجمعة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نادي أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم مرانه صباح الجمعة في تنزانيا

و من المقرر أن يقام المران الختامي على ملعب عزام ، والذي سيستضيف اللقاء في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، وأرضيته من النجيل الصناعي .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاض مرانه الأول مساء اليوم داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق اقامة البعثة في تنزانيا عقب الوصول .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.