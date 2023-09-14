قاسم عمران: حجم أعمال تربو تخطى المليار جنيه

أعرب قاسم عمران المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تربو Turbo عن فخره بالنمو الهائل الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس التزامها بتقديم أفضل خدمات الشحن والتوصيل في مصر موضحاً التزامها أيضا بالتحسين المستمر والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق رضاء عملائها.

أضاف عمران أن تربو Turbo نجحت في توسيع نطاق أعمالها، حيث تمتلك حالياً أكبر أسطول مركبات، وقد حققت حجم أعمال تخطي حاجز المليار جنيه في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 100% مقارنة بالعام السابق، كما تعمل شركة تربو Turbo أيضًا على توسيع نطاق خدماتها الدولية لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الشحن من وإلى مصر.



أعلنت شركة تربو Turbo عن تحقيقها نموًا ملحوظًا في قطاع خدمات الشحن ووصولها إلى مستوى استدامة مذهل، حيث تعد تربو اليوم واحدة من أكبر شركات الشحن في مصر والأكثر أنتشاراً، من خلال 65 مركز منتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

تمتلك تربو Turbo أكثر من 500 كابتن معتمد لخدمة أكثر من 3,000 عميل فعال وتلبية احتياجاتهم في مجال الشحن المحلي والدولي، ويعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية.

من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومراقبة حالة التسليم، حيث يتيح النظام للعملاء تقديم طلبات الشحن وترتيب توصيل الطرود بسرعة وسهولة.

وتركز استراتيجية تربو Turbo على توسيع حجم أعمالها بالسوق المصري وجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتراوح متوسط ​​تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط ما بين 10 الي 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط ​​وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.

وتشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة.