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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يجدد تعاقد أحمد مهيب لاعب السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.
 

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وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعدما ساهم بقوة في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

المنافسة على الألقاب ..

وأردف العوضي خلال تصريحاته  بأن النادي ينتظر الكثير من اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن فريق رجال السلة ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.
وأشار العوضي إلى أن تجديد عقد مهيب يعد خطوة مهمة في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق، وتوفير حالة من الاستقرار تساعد الجهاز الفني على تجهيز الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.

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