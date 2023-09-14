سلوفاكيا تطرد مُوظفًا بسفارة روسيا .. وموسكو تتعهد بالرد

طردت "سلوفاكيا"، موظفًا بالسفارة الروسية في العاصمة براتيسلافا، فيما تعهدت موسكو بالرد على طرد الدبلوماسي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السلوفاكية فقد طردت البلاد موظفا بالسفارة الروسية في براتيسلافا.

طرد موظف في السفارة الروسية لدى الجمهورية السلوفاكية

وجاء في نص البيان "قررت الجمهورية السلوفاكية يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 طرد موظف في السفارة الروسية لدى الجمهورية السلوفاكية وقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية أنشطته التي لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توثيقها بدقة من قبل السلطات المختصة في جمهورية سلوفاكيا".

وأشارت إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى سلوفاكيا إلى مقر وزارة الخارجية وهناك تم تذكير المبعوث بضرورة القيام بالأنشطة وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضافت وزارة الخارجية السلوفاكية أنه يتعين على موظف السفارة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، ولم تعلق السفارة الروسية على الوضع.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو سترد على طرد أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في سلوفاكيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "موسكو ستقوم بالرد المناسب".