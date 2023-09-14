عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. زلزال 5 ريختر في إريتريا يهدد بانهيار السد الإثيوبي برلمان ليبيا: تخصيص 10 مليارات دينار لإعادة إعمار درنة (فيديو)
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الثالث

ديانا كرزون وزوجها
ديانا كرزون وزوجها وابنتها

احتفلت المطربة ديانا كرزون بعيد زواجها الثالث من المذيع الأردني معاذ العمري، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستجرام.

وكتبت ديانا كرزون قائلة: "أبو سلمى وراشد. كل عام وأنت حبيبي وزوجي والله لا يحرمني منك انتوا كل شي بحياتي. ثلاث سنين مع بعض عايشين فيهم بحب وسلام. ما بتمنى غير نكون مع بعض لآخر يوم بعمري وتكونوا بخير وصحة وسلامة".

ديانا كرزون وزوجها وابنتها

رسالة معاذ العمري لزوجته

وأعاد العمري نشر الصورة ذاتها مع تعليق قال فيه: "أم سلمى وراشد زوجتي حبيبتي الأصيلة ضحكة وابتسامة البيت كل سنة وإحنا بألف خير بنعم رب العالمين علينا وربنا يديم علينا المحبة ويحفظ سلمى وراشد ويقدرنا ونشوفهم زي ما بدنا".

وأضاف: "أحلى ثلاث سنوات من عمري معك وبوجودك جنبي وبحياتي. الله لا يحرمني منك"، مختتمًا تعليقه بكلمات مازح فيها زوجته، قائلًا: "آه نسيت أحكيلك كمان الله يكون معك ويعينك علينا".

مواد متعلقة

ديانا كرزون تختتم فعاليات مهرجان جرش 2023

ديانا كرزون تحتفل بطفلها الثاني بإطلالة حرير .. صور

ديانا كرزون تروج لـ قلب صغير بالتل الشفاف

لقطات من حفل ديانا كرزون قبل زفاف ولي العهد الأردني

ديانا كرزون تطل بالأبيض والألماس يعكس فخامة ذوقها (صور)
الجريدة الورقية