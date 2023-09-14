ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الثالث

احتفلت المطربة ديانا كرزون بعيد زواجها الثالث من المذيع الأردني معاذ العمري، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستجرام.

وكتبت ديانا كرزون قائلة: "أبو سلمى وراشد. كل عام وأنت حبيبي وزوجي والله لا يحرمني منك انتوا كل شي بحياتي. ثلاث سنين مع بعض عايشين فيهم بحب وسلام. ما بتمنى غير نكون مع بعض لآخر يوم بعمري وتكونوا بخير وصحة وسلامة".

ديانا كرزون وزوجها وابنتها

رسالة معاذ العمري لزوجته

وأعاد العمري نشر الصورة ذاتها مع تعليق قال فيه: "أم سلمى وراشد زوجتي حبيبتي الأصيلة ضحكة وابتسامة البيت كل سنة وإحنا بألف خير بنعم رب العالمين علينا وربنا يديم علينا المحبة ويحفظ سلمى وراشد ويقدرنا ونشوفهم زي ما بدنا".

وأضاف: "أحلى ثلاث سنوات من عمري معك وبوجودك جنبي وبحياتي. الله لا يحرمني منك"، مختتمًا تعليقه بكلمات مازح فيها زوجته، قائلًا: "آه نسيت أحكيلك كمان الله يكون معك ويعينك علينا".