الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا للسوبر الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الرئيسي على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، استعدادًا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري غد الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي.





ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

تصريحات كولر ..

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».

تصريحات الشناوي ..

بينما أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر الذي يمثل بطولة مهمة للغاية.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال: «سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس».

وأضاف: «تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات».

