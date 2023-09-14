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الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا تشيد بجماهير النادى بالسعودية

رابطة مشجعي النادي
رابطة مشجعي النادي الاهلي بالنمسا

أشادت رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا بالجهود التي تبذلها روابط مشجعي النادي الأهلي بطل القرن بأفريقيا في كل الدول التي يحل الأهلي ضيفا بها وتخص رابطة مشجعي الأهلي بالمملكة العربية السعودية التي يحل الأهلي ضيفا بها للقاء شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقية. 


وقال بهجت العبيدي مسؤول رابطة الأهلي بالنمسا إن الجماهير الأهلاوية في كل دول العالم المختلفة تضرب مثلا في الانتماء لناديهم العظيم الذي يشرف الكرة والرياضة المصرية والعربية والأفريقية والذي يترك أثرا رائعا في كل دولة يزورها. 


وأضاف بهجت العبيدي أن زيارة الأهلي الأخيرة للنمسا شهدت ملحمة في الانتماء لنادينا العظيم، حيث توجهت الجماهير من مقاطعة النمسا المختلفة لمشاهدة الفريق ومساندته من خلال رسالة حب وعشق للكيان، وهو ما تقوم به الجماهير المصرية في المملكة العربية السعودية التي ضربت مثلا في الانتماء حينما قامت بحجز كافة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق بعد فتح باب الحجز بثلث ساعة وهو ما يعكس الجماهيرية الجارفة لنادي القرن في المملكة العربية السعودية. 


ومن ناحيته قال حسام بازينة أحد أهم كبار مشجعي الأهلي بالنمسا إن جماهير أعظم نادي في الكون تضرب يوما بعد يوما مثلا في الوفاء والانتماء وتؤكد أنه لا مقارنة بينها وبين جماهير أي نادي ليس في مصر فحسب بل في المنطقة العربية كلها وكافة ربوع القارة السمراء.


وأكد بازينة على أن جماهير الأهلي ستظل هي العامل رقم واحد في المنظومة الأهلاوية العظيمة وستظل هي صاحبة الدافع الأهم لحصد مزيد من البطولات تلك التي لا يرضى النادي الأهلي وجماهيره عنها بديلا.


ومن جانبه قال الكابتن أحمد البقلولي مسؤول رابطة النادي الأهلي بفيينا إن زملاءنا في المملكة العربية السعودية أعضاء رابطة النادي الأهلي يقومون بعمل عظيم لدعم الفريق للحصول على كأس السوبر الأفريقي للمرة التاسعة لاستمرار الإنجازات الأهلاوية الرائعة.

وتمنى البقلولي أن يقدم الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مباراة قوية تليق بمستوى الكرة الأفريقية التي تخرِّج العديد من نجوم كرة القدم العالمية والذين ينشطون في المسابقات الأهم في العالم.
أما الكابتن أحمد منصور كبير مشجعي الأهلي في فيينا فتوقع فوز الأهلي في مباراة الغد وذلك لما يملكه من نجوم قادرين على حسم المباراة وإن أكد على صعوبة المباراة نظرا لمستوى فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي يمثل أحد أندية الشمال الأفريقي التي تتميز بالوعي التكتيكي.

وأشار منصور هو الآخر بجماهير الأهلي بالمملكة العربية السعودية مؤكدا أنهم ضربوا ملحمة في حجز تذاكر المباراة ومتوقعا أن يكون لهم تأثيرا كبيرا على المباراة من خلال بث الحماس في نفوس لاعبي الأهلي وهو ما سيعطي للنادي الأهلي أفضلية نسبية.

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