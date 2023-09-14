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الخميس 14 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة القرية السياحية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة. 

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 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية) ، طرف ثانى: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية، 3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة) وذلك بسبب مخالفة الطرف الثانى التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهى بالقرية فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية. 

 

 وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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