شيرين إبن الراحلة كاريمان يتلقى العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

استقبل شيرين مهدى ابن النجمة الراحلة كاريمان العزاء فى والدته بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وسط حضور أصدقائه وأقاربه، ومجموعة من مشاهير الفن.

عزاء الراحلة كاريمان

رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ87 عاما.

عزاء الراحلة كاريمان

كريمان الميلاد والنشأة:



من ناحية أخرى، يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

عزاء الراحلة كاريمان

عزاء الراحلة كاريمان

أعمال كريمان:



وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عامًا فقط من العمل الفني.