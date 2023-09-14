ثلاثية الزمالك تعلن ضوابط توزيع كارنيهات العضوية الجديدة

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي عن وضع خطة لتوزيع كارنيهات العضوية الجديدة لاعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة الثلاثية أن الكارنيهات الجديدة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ سيتم توزيعها وتسليمها للاعضاء بداية من يوم الاحد المقبل وفقا لمسلسل ارقام العضويات بحيث سيتم بداية التوزيع من الاحد لجميع الاعضاء والعضوات الذين قاموا بتسديد الاشتراك السنوي وجميع المستحقات المالية المتأخرة عليهم .

وكلفت اللجنة الثلاثية ادارة الاشتراكات بتكثيف العمل من اجل الانتهاء من توزيع جميع الكارنيهات الجديدة قبل وقت كاف من عقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات في ٢٠ اكتوبر المقبل

وسبق وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن صرف جزء كبير من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل سفر الفريق إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ونجحت اللجنة الثلاثية في توفير مستحقات الفريق وصرفها لجميع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والعودة من تنزانيا باول انتصار في البطولة الأفريقية