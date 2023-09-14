مصرع طالب غرقاً فى ترعة بقنا

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل ترعة الحراجية، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل ترعة في دشنا.

وبالفحص تبين مصرع "عباس محمد السيد عباس، يبلغ من العمر 12 عامًا، من الحراجية غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام.

تم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بفاو قبلي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات .