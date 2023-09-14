الإحصاء: 61% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.



اشار الجهاز الى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنساخلال عام 2022 وتضمنت وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.و أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار. وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولارو لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

كما اشار الي أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنساخلالعام 2022 وتضمنت حبوب بقيمة 582مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار. والات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.و منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022مقابل 276.2 مليوندولار خلال عام 2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكانفرنسا64.7 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولةفرنساطبقــاً لتقـديـرات البعثة480 ألفمصري حتى نهاية عام 2022.