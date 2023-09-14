رئيس أركان الجيش الأمريكي يكشف حقيقة وجود خطط لمُهاجمة إيران

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته، "الجنرال مارك ميلي"، بشكل قاطع ادعاءات كبير موظفي الرئيس السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز، حول خطط لمُهاجمة إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم الخميس.

تصريحات ميدوز

وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن"، رد الجنرال ميلي على تصريحات ميدوز قائلا: "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك.. لكن اسمحوا لي أن أقول الآتي: بوصفي الرئيس، أو أي عضو في هيئة الأركان المشتركة، مهمتنا هي تقديم المشورة".

وأضاف ميلي: "لدينا خطط لجميع أنواع الأشياء.. فعندما نقدم المشورة، عادة ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة.. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات.. يمكنني تأكيد أنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا مسربا، قالت إنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته وثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية".

ويتضمن التسجيل "الحديث عن خطط لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".