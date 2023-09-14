الوفود الأجنبية تشكر اتحاد الجولف وتشيد باستضافة الجونة لبطولة مصر الدولية

وجهت الوفود الأجنبية المشارِكة فى بطولة مصر الدولية للجولف للرجال فى نسختها ال 102 الشكر الى الاتحاد المصري للجولف على التنظيم المتميز لتلك البطولة العريقة.

وأثنت الوفود الاجنبية وهم سويسرا والنمسا وجنوب أفريقيا والمغرب والسعودية والاردن وكينيا ومالاوى وايطاليا وليبيا والعراق ولبنان بعد ختام المنافسات على تميز التنظيم واختيار مكان مثالي لإقامتها وهى مدينة الجونة.

وأشادت الوفود بالاستضافة الرائعة التي حظى بها الجميع في مدينة الجونة سواء ملعب الجولف أو الإقامة مع توافر كافة الامكانيات اللازمة لإنجاح أي حدث بخلاف الاستمتاع بأجواء سياحية ساحرة مؤكدين على عودتهم إلى الجونة مرة أخرى.

من جانبه أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن سعادته باستضافة الجونة للنسخة رقم 102 من بطولة مصر الدولية للجولف للرجال في مدينة الجونة، والتي تُعَدُّ واحدة من أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط. تأتي هذه البطولة تعزيزاً للمكانة الاستراتيجية لمدينة الجونة كمركز للفعاليات والبطولات الرياضية العالمية في المنطقة. وتعمل مدينة الجونة على تطوير ودعم البنية التحتية والمرافق من ملاعب عالمية للجولف، وفنادق متعددة على بُعد خطوات من الملعب، بالإضافة إلى الطبيعة السياحية الخلابة التي تضمن إقامة متميزة للاعبين والزائرين. وأضاف عامر، "نعمل على دعم السياحة الرياضية بما لها من مردود إيجابي على العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الأنشطة المصاحبة من الزائرين ليس في مدينة الجونة فقط بل في محافظة البحر الأحمر ككل".

على جانب آخر أُقيم حفل عشاء على شرف المشاركين في البطولة لتوديع الوفود الأجنبية قبل المغادرة والعودة إلى بلادهم وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو اللجنة الأوليمبية تيمور أبو الخير ورئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة محمد عاشور وعضو مجلس إدارة اتحاد الجولف محمد عطاالله.