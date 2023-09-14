الإفراج عن مليوني دولار من صندوق الطوارئ لضحايا السيول في ليبيا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي

وقال إن الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا، مضيفا منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا.

وكانت العاصفة دانيال تسببت في كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول وانهيار سدي درنة في سقوط أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب جهاز الإسعاف الليبي.