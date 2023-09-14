مع بداية تنفيذه اليوم.. نبذة عن ضوابط إيقاف الخدمات بالسعودية

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، تنفيذ "ضوابط إيقاف الخدمات"، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات موقع البحث جوجل.

فيما يتم تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات وفق شروط الإيقاف التي تم إقرارها؛ بحيث يكون وفق «سند نظامي»، أو بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء، كما تشمل ضوابط إيقاف الخدمات كالتالي:

أن يكون الإيقاف بناء على «أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر صادر من النيابة العامة».

أن تكون الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

ألا يكون استخدام تلك العقوبة (الإيقاف)، بهدف الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهات الحكومية.

يجب عدم الوقف دون إخطار اللجنة ذات الصلة قبل فترة وافية.

أن يكون إبلاغ تلك اللجنة بطريقة أو أكثر من الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني أو الاتصال، أو عبر منصة أبشر، والعنوان الوطني للشخص.

لا يتجاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا

يذكر أنه يتدرج الإيقاف بين مرحلتين الأولى:

- إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (الخدمات بعيدة الارتباط عن خدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي يكون إيقافها محدود الأثر على الشخص).

- ثاني المراحل فهي إيقاف متوسط الأثر (خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو نيل خدمات غير المؤثرة) وتلي ذلك المرحلة الثالثة بإيقاف الخدمات عالية الأثر (جميع الخدمات القابلة للإيقاف).

ولا يتجاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا لكل منهما.