أبرز ما خلص إليه اجتماع النواب الليبي بشأن العاصفة دانيال

أكد مجلس النواب الليبي على ضرورة تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار ليبي ما يعادل ملياري دولار أميركي، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع النائب العام الليبي لفتح تحقيق لمعرفة إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير فيما حدث من قبل الجهات المعنية ما أدى إلى تفاقم الكارثة.

وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تداعيات العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد وخلفت 6876 قتيلا و10120 مفقودا.

وأشارت قناة الغد إلى أن أعضاء مجلس النواب أعلنوا عن استدعاء رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة والتي ربما تكون منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة عمل الحكومة في الأزمة وتقديم الدعم للأسر التي نزحت إلى المناطق والقرى المجاورة لدرنة وتقديم الخدمات وأساسيات الحياة وتعويض الأسر التي تضررت.

وذكرت القناه أن مجلس النواب أكد على وجوب استمرار الجسور الجوية من الدول الصديقة، وكذلك استمرار خطوط الإمداد من غرب ليبيا وجنوبها، وكذلك استمرار عمل فرق الإنقاذ التي دخلت بوتيرة أعلى على خط عمليات المسح والإنقاذ خصوصا بعد وصول أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة ومروحيات حديثة تعمل على كشف أي جثث في الأعماق، حيث تقوم فرق غطس محلية ودولية بعمل خطوط مسح في البحر بمدينتي درنة وسوسة للبحث عن غرقى.

وجود سدود أخرى معرضة للانهيار

وأوضح الغد أن هناك تحذيرات ومطالبات بضرورة إخلاء مدينة درنة خشية انتشار الأمراض والأوبئه بسبب تكدس الجثث، والجثامين العالقة تحت الركام ولم يتم العثور عليها بعد.

وحول وجود سدود أخرى معرضة للانهيار تواترت أنباء عن تخوفات من انهيار سد وادي جازه أو وادي زازة باللهجة العامية الليبية والذي يقع في طريق منطقة الساحل الليبي، وأيضا سد وادي القطارة المتاخم لمدينة بنغازي، إلا أن وفدا حكوميا من إدارة السدود والموارد أكدوا أنه لا يوجد أي تخوفات بشأن هذين السدين، ولا داعي لمغادرة الأهالي لمساكنهم الواقعة قرب هذين السدين وقاموا بعملية تنفيس لهما حتى لا يصل منسوب المياه فيهما إلى معدل خطر.