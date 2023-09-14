الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 63 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار- مطاي - ملوي)  ، من إزالة 48 حالة تعدِِ  منها،  29 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، بقري (شلقام - صندفا - بني على - أبو جرج) ،والأحياء الرئيسية بالمدينة، وإزالة 9 حالات تعدِِ بقطاع منبال وأبو عزيز وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة تم إزالة 10 حالات تعدِِ على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية دير البرشا ، وحي غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة - ديرمواس)  ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعدِِ  بالبناء المخالف منها، 8 حالات بقريتي ، (شوشه -العزيمة) وحي شرق وجنوب المدينة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا بقرية صفط الخمار، وإزالة حالتي تعدِِ  خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، وإزالة 3 حالات تعدِِ  على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا 

الجريدة الورقية