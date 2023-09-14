إزالة 63 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار- مطاي - ملوي) ، من إزالة 48 حالة تعدِِ منها، 29 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، بقري (شلقام - صندفا - بني على - أبو جرج) ،والأحياء الرئيسية بالمدينة، وإزالة 9 حالات تعدِِ بقطاع منبال وأبو عزيز وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة تم إزالة 10 حالات تعدِِ على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية دير البرشا ، وحي غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة - ديرمواس) ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 8 حالات بقريتي ، (شوشه -العزيمة) وحي شرق وجنوب المدينة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا بقرية صفط الخمار، وإزالة حالتي تعدِِ خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، وإزالة 3 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا