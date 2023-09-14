الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

480 معرض "أهلًا مدارس" على مستوى المحافظات

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إقامة 480 معرض “أهلًا مدارس” على مستوى محافظات الجمهورية منهم 58 معرضًا رئيسًا.

 معرض اهلا مدارس

وقال مدبولي في تصريحات له، إن معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يضمن اكثر من 170 عارض كل عام مستوى جودة منتجات معرص اهلا مدارس يزاداد كل عام مؤكدا ان تخفيضات معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يترواح من 20 الى 50 %

 

txt

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات والزي المدرسي

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

txt

الغرف التجارية: خصومات مميزة بمعارض أهلا مدارس (فيديو)

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات والزي المدرسي

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

الغرف التجارية على أهبة الاستعداد لإقامة معارض "أهلا مدارس"

رئيس غرفة القاهرة يتوقع نجاح كبير لمعرض أهلا مدارس هذا العام
الجريدة الورقية