محافظ المنيا: قمة التميز الحكومي "رضا المواطن"

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقف الأراضي المقترحة ،لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة؛ لخدمة مليون و 500 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري ، والذي عقده محافظ المنيا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، و الوقوف على مستجدات الأعمال بتلك المشروعات ، في 28 قطاعا خدميا ، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة ، ووكلاء الوزراء ، ومديري الهيئات وممثلى الشركات ، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير ، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، ومهندسي دار الهندسة.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمواصلة المتابعة والرقابة المشددة مع الإهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتموين ليشعر المواطن المنياوي بالرضا من الخدمات المقدمة، مؤكداً أن قمة التميز الحكومي هو "رضا المواطن" ووضع ذلك كهدف نصب أعين كل مسئول لأنه مناط الفوز بجائزة " التميز الداخلي للوحدات المحلية" التي تنظمها وزارة التخطيط لنشر ثقافة الجودة والتنافسية ، بين الوحدات المحلية من أجل إعلاء المصلحة العامة .