حوار مفتوح حول كيفية الحفاظ على البيئة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك أعدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا حول '' كيفية الحفاظ على البيئة'' أداره أحمد محمد السيد مسئول النشاط بالموقع، تحدث خلاله عن تعريف البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء، وهى المجال الذى يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة، وأكد على أهمية الحفاظ على عناصر البيئة من التلوث بأشكاله المختلفة.

وفي سياق آخر، قدم قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم عرضا سينمائيا لفيلم الأطفال '' luck ''، وذلك بمكتبة مطرطارس وسط تجاوب وإعجاب الأطفال، كما نفذت عفاف عبد التواب ورشة فنية لتعليم مشغولات الخرز، تم خلالها عمل عدد من الأساور والسبح بطريقة بسيطة بمشاركة الأطفال.

وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالحفاظ على البيئة وتحسين النظام البيئي، عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية بالفيوم محاضرة بعنوان '' التلوث ومشروعات تدوير المخلفات''، ناقشت خلالها لمياء أحمد صوفي رائدة ريفية بقلمشاة، أشكال التلوث البيئي مثل تلوث المياه نتيجة سوء الإستخدام واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وإلقاء القمامة فيها، أيضا تلوث الهواء بسبب عمليات حرق عفش الأرز والمخلفات، والعوادم الناتجة عن المصانع الكبرى والسيارات القديمة، وأشارت أيضا إلى المشروعات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لتوعية أفراد المجتمع، وتدوير المخلفات للاستفادة منها قدر المستطاع، حيث يتم عزل البلاستيك والزجاج والورق والكرتون والحديد القديم كل على حدة لإعادة استخدامها في أغراض أخرى مفيدة.

مسابقات ثقافية في المعلومات العامة بفرع ثقافة الفيوم

ونظم قسم ثقافة الطفل بالفرع مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، أدارتها تهاني أحمد أخصائي ثقافة الطفل، وذلك بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، فيما نظم بيت ثقافة طامية ورشة فنية للرسم الحر مع الأطفال، نفذها الفنان كارم ماهر، بينما نفذت سناء قناوي ورشة فنية من الورق لعمل عروسة المولد، بمكتبة مطرطارس قدمها قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الفيوم، وأخرى من عجينة السيراميك لقسم الجمعيات الثقافية نفذتها أماني عبدالتواب مسئولة النشاط بالمكتبة.