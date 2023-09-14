شوط سلبي بين الاتحاد والأخدود بالدوري السعودي

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والأخدود ، المقامة بينهما الآن على ملعب مدينة هذلول بن عبد العزيز الرياضية ، لحساب منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي كما يلي :

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – أحمد بامسعود – مد الله العليان

في خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – صالح العمري – رومارينيو – رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما.



وخلال منافسات الموسم الحالي ، لعب فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد 5 مواجهات منذ انطلاق المسابقة “دوري روشن" بنسختها الحالية 2023، نجح فى تحقيق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة، أحرز 15 هدف واستقبلت شباكه 4 أخرين، ويحتل المركز الـ 3 برصيد 12 نقطة.

بينما خاض فريق الأخدود 5 مباريات، تمكن خلالهم من الفوز فى لقاء وتعادل فى أخر، وتعرض للهزيمة 3 مباريات منذ انطلاق دوري روشن السعودي، سجل 3 أهداف، واسقبلت شباكه 6 أخرين، ويتواجد حاليًا فى المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط فى ترتيب جدول الدوري السعودي.

المواجهة الأخرى ..

ويستعد فريق الوحدة لملاقاة نظيره ضمك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق الوحدة ضد ضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سعد يحيي.