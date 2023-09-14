الاكتئاب الدراسي.. ما هو وكيف يمكن علاجه؟

يعاني بعض الطلاب من صعوبات في الدراسة قد تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي، وقد يكون هذا ناتجًا عن اضطراب نفسي يُعرف باسم الاكتئاب الدراسي، وهو حالة نفسية خطيرة يمكن أن تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، من المهم التعرف على أعراض الاكتئاب الدراسي والحصول على المساعدة اللازمة إذا كنت تعاني منها.

ما هو الاكتئاب الدراسي؟

وفقا لموقع الاكتئاب الدراسي هو حالة نفسية تجعل الطفل أو الشاب غير قادر على التحصيل الدراسي، قد يشمل ذلك صعوبة التركيز، وانخفاض الاهتمام بالدراسة، وتجنب الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة.

أسباب الاكتئاب الدراسي

هناك العديد من الأسباب المحتملة للاكتئاب الدراسي، منها:

تغيير البيئة التعليمية: مثل الانتقال من مدرسة إلى أخرى أو من مرحلة دراسية إلى أخرى.

الخلافات الأسرية: مثل الطلاق أو الخلافات بين الوالدين.

صعوبة التواصل مع المعلمين: مثل الشعور بالتهديد أو عدم الفهم.

التعرض للتنمر: من قبل زملاء الدراسة أو المعلمين.

الأرق أو قلة النوم: بسبب الاضطراب الذي تشهده الساعة البيولوجية.

زيادة عدد المواد الدراسية أو المعلومات التي يستقبلها العقل.

تشمل أعراض الاكتئاب الدراسي ما يأتي:

صعوبة التحصيل الدراسي.

استغراق وقت طويل في المذاكرة، دون القدرة على حفظ المعلومات.

النسيان المستمر.

عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة.

إهمال الواجبات المدرسية.

الخمول والتعب.

طرق علاج الاكتئاب الدراسي

العلاج النفسي: مثل العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج بالتحليل النفسي.

الأدوية المضادة للاكتئاب.

التغييرات في نمط الحياة: مثل تحسين عادات النوم والغذاء، وممارسة الرياضة بانتظام.

نصائح للتغلب على الاكتئاب الدراسي:

التخطيط للنظام اليومي بعناية.

التخطيط لساعات النشاط وساعات النوم.

المشاركة في أنشطة خارج نطاق التعليم.

البحث عن دعم أشخاص آخرين.

محاولة الاستعانة بأساليب الاسترخاء.

تخصيص وقت شخصي.