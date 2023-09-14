وكيل صحة قنا يتفقد مستشفيات نجع حمادي العام والحميات

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمستشفي نجع حمادي العام لتفقد الخدمات الطبية المقدمة بها.

رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

وإستهل الجولة بالمستشفي بتفقد الإستقبال للإطمئنان علي توافر أدوية الطوارئ وتواجد الفريق الطبي المناوب.

وإستكمل الجولة بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي حيث قسم الجراحة العامة ،الباطنة ، العناية المركزة ،النساء والتوليد وقسم الحضانات والأطفال والعمليات. وناقش عدداً من المرضي المترددين علي المستشفي للإطمئنان علي سلامتهم وعلي الرعاية الطبية المقدمة لهم وعدم تكلفهم أي إلتزامات مادية.

وخلال الزيارة إلتقي بدران بعدداً من الأطباء بالمستشفي في صحبة الدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية والدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي والدكتور أحمد الخضيري والدكتور أحمد عمر نواب المدير. واستمع خلالها إلي متطلباتهم مشيداً بالجهد الذي يبذله الفريق الطبي بالمستشفي في التخفيف عن المواطنين ورفع العناء عنهم.

هذا وإستكمل الدكتور محمد بدران جولته بتفقد مستشفي حميات نجع حمادي، وذلك بهدف تقييم الخدمات الصحية المقدمة بها وعلي الأقسام المختلفة بالمستشفي والصيدلة ،المعمل والعناية المركزة بها.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة تذليل كافة المعوقات وتيسير حصول المواطنين علي الرعاية المتكاملة لهم.