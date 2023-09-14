الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف بالمنيا

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن توزيع ٢ طن لحوم من صكوك وزارة الأوقاف ، و20 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ( تكافل وكرامة ) بمراكز المحافظة التسعة، وذلك وفقا للجنة المشكلة، برئاسة الدكتور محمد محمود نائب المحافظ، وعضوية كل من ، فضيلة الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ،و ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف .

وبدأت مديرية التضامن الإجتماعي بتسليم اللحوم والمساعدات الغذائية للوحدات المحلية ،حسب حصة كل مركز من المراكز التسعة ،وفقا لكشوف المستحقين بقاعدة البيانات المسجلة بالمديرية ، للتأكد من وصول اللحوم إلى مستحقيها تحت إشراف الوحدات المحلية ، و إدارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي بكل مركز  ، عقب عمليات حصر الأسماء وفق دراسات الحالات المستحقة من قبل اللجنة التى يرأسها نائب المحافظ ،وعضوية وكيلى وزارة الأوقاف والتضامن، واللجان الفرعية التابعة لها بالوحدة المحلية على مستوى المحافظة ، لضمان عدم التراحم ووصول المواد الغذائية إلى مستحقيها .

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